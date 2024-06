Mülheim: Zwei PKW stoßen zusammen - 84-Jähriger schwer verletzt

45478 MH.-Speldorf: Am Freitagnachmittag (31. Mai, gegen 13:30) stießen an der Duisburger Straße/Heerstraße zwei PKW zusammen, dabei wurde ein 84-jähriger Mann schwer verletzt.

Ein 30-jähriger Mülheimer befuhr mit seinem schwarzen Fiat 500 die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Ruhr. An der Kreuzung Heerstraße stieß er mit dem schwarzen Nissan Qashqai eines 84-Jährigen zusammen. Dieser hatte die Heerstraße in Richtung Duisburger Straße befahren.

Der 84-jährige Mülheimer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell