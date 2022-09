Mülheim: Zeugensuche nach Einbruch in eine Post-Filiale

45475 MH-Dümpten: Nach einem Einbruch in eine Post-Filiale am frühen Donnerstagmorgen (1. September) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Gegen 3:20 Uhr wählten mehrere Anwohner den Notruf der Polizei, nachdem sie Zeuge eines Einbruchs in die Post-Filiale an der Straße 'Denkhauser Höfe' wurden. Hier drang ein Unbekannter gewaltsam in das Geschäft ein, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Im Anschluss suchte er nach Diebesgut und flüchtete zu Fuß über die Denkhauser Höfe in Richtung Borbecker Straße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige durch die Einsatzkräfte nicht gestellt werden.

Zeugen beschrieben den Einbrecher als etwa 180 - 185 cm großen Mann. Bei der Tat war er gänzlich schwarz gekleidet. Zudem trug er eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Sporttasche und weiße Handschuhe.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Diebesgut um Tabakwaren handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Einbruchskommissariat der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell