Mülheim: Wichtige Brücke für schwere Lkw gesperrt

Der Grund: Ein Planungsbüro untersucht die Brücke gerade auf Schadstoffe – als Vorbereitung für den geplanten Abriss. Damit die Messungen an den vier Brückenpfeilern sicher durchgeführt werden können, muss die Verkehrslast auf dem Bauwerk so gering wie möglich gehalten werden, so die Stadt. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen wieder aufgehoben werden – danach dürfen auch schwere Lkw wieder drüber, allerdings weiterhin nur mit Tempo 30. Dieses Tempolimit gilt für Lastwagen übrigens schon seit Anfang Dezember, um Erschütterungen auf die Brücke zu reduzieren. Abgerissen werden soll die Fritz-Thyssen-Brücke laut Stadt frühestens 2029.