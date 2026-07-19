Mülheim: Westenergie-Mitarbeiter ehrenamtlich im Einsatz

Beim DJK Tura 05 Dümpten war das Ergebnis besonders greifbar: Sechs Ehrenamtliche rissen eine alte Holztreppe ab, bauten neue Stufen mit Edelstahlgeländer und legten eine rutschfeste Rampe an – der Eingang zum Vereinsgebäude ist jetzt barrierefrei. Im Evangelischen Familienzentrum Speldorf bekamen die Aufenthaltsräume einen komplett neuen Anstrich – ruhigere Farben für eine entspanntere Lernumgebung für die Kinder. Und beim Duisburger Teckelklub in Mülheim-Selbeck wurden verwitterte Sitzbänke instandgesetzt. Möglich machte das alles das Westenergie-Programm „aktiv vor Ort": Mitarbeitende, die ehrenamtlich anpacken, können dafür bis zu 2.000 Euro finanzielle Unterstützung bekommen. Seit 2005 hat Westenergie nach eigenen Angaben über 13.000 solcher Projekte mit insgesamt mehr als 24 Millionen Euro unterstützt.