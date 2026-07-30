Mülheim: Wasserrohrbruch auf dem Hauptfriedhof

Betroffen sind auf Teil III des Friedhofs die Felder 2 bis 5, 11 bis 13 und 15. Wer dort Gräber pflegen möchte, muss vorerst auf die Wasserentnahme vor Ort verzichten. Eine Fachfirma arbeitet zusammen mit dem Friedhofspersonal bereits an der Reparatur. Wann die Wasserversorgung wieder hergestellt ist, steht noch nicht fest. Sobald das der Fall ist, informiert die Stadt auf ihrer Website.