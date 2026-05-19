Mülheim: Volksbank mit stabilem Jahr

Rund 72.000 Kundinnen und Kunden sowie knapp 39.000 Genossenschaftsmitglieder zählt die Bank in ihrem Gebiet. Der Zinsüberschuss stieg deutlich auf 40,7 Millionen Euro – ein Zeichen dafür, dass das Kerngeschäft trotz unsicherer Wirtschaftslage funktioniert, heißt es von der Bank. Zum Jahreswechsel gab es einen Wechsel im Vorstand: Ein langjähriges Mitglied schied aus, ein Nachfolger übernahm zum 1. Januar 2026. Von den Fördermitteln, die die Bank jährlich an regionale Projekte vergibt, flossen 10 Prozent nach Mülheim. Neu ist eine Online-Plattform, über die Mitglieder und Kunden direkt mitentscheiden können, welche lokalen Projekte gefördert werden: zusammen.volksbank-rhein-ruhr.de. Mit einer Eigenkapitalbasis von über 213 Millionen Euro sieht sich die Bank gut aufgestellt – auch wenn das wirtschaftliche Umfeld 2026 weiter schwierig bleiben dürfte.