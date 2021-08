Mülheim: Versuchter Diebstahl im Supermarkt - Zeugen gesucht

Am frühen Mittwochabend betrat ein Unbekannter einen Supermarkt am Zehntweg. Während seines Einkaufs beobachteten zwei aufmerksame Mitarbeiter wie der Täter Ware unter seinem Pullover verschwinden ließ. Nachdem der Beschuldigte seinen Einkauf fortsetzte, sich zur Kasse begab und die restliche Ware bezahlte, sprachen die Mitarbeiter ihn am Ausgang auf den Diebstahl an. Der Mann leugnete den Vorfall, schubste die Angestellten des Ladens und flüchtete Richtung Mellinghofer Straße. Bei der Flucht verlor er die Beute, die er zurück ließ. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Zeugen beschreiben den Täter wie folgt:

- Ungefähr 50-60 Jahre alt

- ca. 1,75 m groß

- kurze braune Haare

- Dreitagebart

- Kurze Adidas-Sporthose von Schalke 04

- Roter Kapuzenpullover

- Weiße Turnschuhe

Wenn Sie Angaben zum Täter machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

