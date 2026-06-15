Mülheim: Verkehrsversuch im Kuhlendahl geht in zweite Runde

Positiv: Im oberen Kuhlendahl und im Vonscheidts Hof ist der Verkehr seitdem langsamer und für Fußgänger sicherer geworden, so die Stadtverwaltung. Ein Problem gab es aber auf der Straße „An den Buchen": Dort staute es sich – vor allem morgens zu Schulbeginn. Genau das soll die neue Phase beheben. Konkret gilt ab Montag: Wer vom Werdener Weg kommt, kann in den Kuhlendahl nicht mehr einfahren, sondern ihn nur verlassen. In den Vonscheidts Hof kann vom Werdener Weg aus nur eingefahren, aber nicht durchgefahren werden. Die Einfahrt in den oberen Kuhlendahl ist über die Straßen „An den Buchen" und Vonscheidts Hof sowie vom unteren Kuhlendahl möglich. Außerdem wird die Einbahnstraße „An den Buchen" leicht verlängert. Die Verkehrsplaner wollen nun beobachten, ob die positiven Effekte der ersten Phase mit diesen Anpassungen erhalten bleiben.