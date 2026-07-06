Mülheim: Verfassungsschutzchef spricht in der Alten Dreherei

Stephan J. Kramer gilt als einer der profiliertesten Verfassungsschützer Deutschlands. Er steht seit Jahren im Zentrum politischer Auseinandersetzungen in Thüringen und kennt den Umgang mit extremistischen Bestrebungen aus erster Hand. Sein Vortrag trägt den Titel „Demokratie in Gefahr und was wir tun können, sie zu verteidigen" – trotz des ernsten Themas ist Kramer für seine humorvolle und lebendige Vortragsweise bekannt. Der Abend ist öffentlich, der Eintritt ist frei – im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit zum Gespräch. Veranstalter ist der Lions Club Mülheim/Ruhr-Hellweg, der bei der Veranstaltung gleichzeitig für Projekte zur Demokratieförderung in Mülheim sammelt.