Mülheim verbietet Mähroboter in der Nacht

Das Verbot gilt jeden Tag von 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang. Laut Stadt sind viele Tiere genau dann im Garten unterwegs und suchen Futter. Vor allem Igel sind gefährdet, weil sie bei Gefahr oft stehen bleiben, statt wegzulaufen. Die Technik der Geräte erkennt solche Tiere nach Angaben der Stadt oft nicht zuverlässig. Für Gartenbesitzer heißt das ganz praktisch: Der Mähroboter darf nur noch tagsüber laufen. Die neue Regel steht im Amtsblatt der Stadt Mülheim vom 30.04.2026. Andere Städte haben in der Vergangenheit bereits den Einsatz von Mährobotern eingeschränkt. Unter anderem in Oberhausen, Köln, Düsseldorf, Leipzig und im Kreis Wesel gibt es schon „Nachtfahrverbote“.