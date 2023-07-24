Mülheim: Veranstaltung abgesagt - aus traurigem Grund

"Wir wissen, wie sehr sich viele von euch auf diesen Abend gefreut haben, aber wir sind uns sicher, dass ihr Verständnis dafür habt, dass Anja in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie sein muss", heißt es weiter.





Anjas Singabend gibt es seit rund 20 Jahren. Anja Lerch gilt als Mitbegründerin der "Mitsingbewegung". Menschen aus unterschiedlichen Generationen treffen sich bei den Veranstaltungen und singen gemeinsam Lieder aus den Bereichen Rock, Pop, Evergreens, alte Schlager, Soul oder Irish Folk. Anjas Singabend läuft derzeit regelmäßig in Mülheim und Düsseldorf.