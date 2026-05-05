Mülheim: Vandalen beschädigen WC im Hauptbahnhof

Die Stadt betreibt die Anlage im Tunnel zu den Bahngleisen selbst und arbeitet nach eigenen Angaben an einer schnellen Reparatur. Wer dringend eine Toilette braucht, muss bis dahin einen kleinen Umweg in Kauf nehmen: Die nächste öffentliche WC-Anlage ist rund 250 Meter entfernt im Einkaufszentrum Forum zu finden – in Richtung Parkhauszugang. Nutzbar ist sie während der regulären Öffnungszeiten des Forums. Sobald die Anlage am Bahnhof wieder geöffnet wird, will die Stadt kurzfristig informieren.