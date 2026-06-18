Mülheim: U18 wird zwei Monate auf Ersatzverkehr umgestellt

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten auf Essener Stadtgebiet. Die belebte Haltestelle Berliner Platz wird komplett vom U-Bahn-Netz getrennt, um den Brandschutz auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Ruhrbahn nutzt die Gelegenheit, um auch das Gleiskreuz Heißen Kirche zu erneuern.





Entlang der Strecke der U18 fahren ab dem 4. Juli zwischen Mülheim-Hauptbahnhof und Rhein-Ruhr Zentrum, sowie zwischen Essen-Hauptbahnhof und Berliner Platz Ersatzbusse. Es bleibt beim Viertelstundentakt. Pro U-Bahn wird ein Bus eingesetzt, der bis zu 110 Fahrgäste transportieren kann.





Los geht es am 4. Juli. Betroffen sind also auch für gut zwei Wochen Schüler. Viele von ihnen nutzen die U18, um ihre Schule schnell erreichen zu können. Bis zum 1. September sollen sich die Bauarbeiten ziehen. Danach werden die U-Bahnen der Ruhrbahn wieder wie gewohnt eingesetzt, heißt es. Straßenbahnen und Linienbusse sind von den Einschränkungen nicht betroffen.