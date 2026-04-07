Mülheim: Tiefgarage Schloßstraße wieder komplett freigegeben

Gute Nachrichten für Autofahrer in Mülheim: Die Tiefgarage an der Schloßstraße ist wieder komplett geöffnet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Seit heute Morgen sind wieder alle Ein- und Ausfahrten frei - auch die Zufahrt auf Höhe des Kunstmuseums am Synagogenplatz. In den vergangenen Wochen waren hier aufwendige Betonarbeiten an den Rampen nötig. Damit wollte die Stadt verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und weitere Schäden anrichtet. Während der Arbeiten mussten Autofahrer zeitweise auf andere Zufahrten ausweichen, und auch die untere Parkebene war gesperrt. Jetzt läuft alles wieder im Normalbetrieb.