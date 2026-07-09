Mülheim Summer Open Air: Nur noch wenige Tickets

Headliner ist der deutsche DJ und Produzent Topic, bekannt durch Megahits wie „Breaking Me" und seine Neuinterpretation des ATB-Klassikers „9pm". Wer seine Songs kennt, weiß: Das wird ein besonderer Sommerabend. Weitere Acts sind Lari Luke, die mit Bass House und Electro Pop experimentiert, sowie das Berliner Duo YouNotUs, das mit „Supergirl" und „Narcotic" Kultstatus erreicht hat. Den Abend eröffnet der Mülheimer DJ Frank Zappel Klemans – ein lokales Heimspiel also.





Wer noch keine Karte hat, muss schnell sein: Die günstigeren Ticketkategorien sind bereits ausverkauft. Noch verfügbar sind wenige Sunset-Tickets für 44 Euro – bis zum 7. August.