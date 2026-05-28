Mülheim-Styrum: Feuerwehr löscht Küchenbrand

Laut Feuerwehr schlugen beim Eintreffen bereits Flammen und dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Einsatzkräfte fanden im Treppenhaus eine bewusstlose Person und retteten sie aus dem Gebäude. Nach der Erstversorgung kam sie in eine Spezialklinik nach Essen. Das Feuer in der betroffenen Wohnung war laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Weil sich Rauch und Feuer im Haus ausgebreitet hatten, waren vier Wohnungen nach dem Einsatz vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.