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Mülheim: Straßenbahn erfasst Pedelec-Fahrerin
© Martin Möller/FUNKE Foto Services
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Mülheim: Straßenbahn erfasst Pedelec-Fahrerin

An der Duisburger Straße in Mülheim-Speldorf ist am Mittwochabend (13.05.) eine Pedelec-Fahrerin von einer Straßenbahn erfasst worden. Die 56-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Veröffentlicht: Freitag, 15.05.2026 12:00

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Der Unfall ereignete sich gegen 19:15 Uhr in Höhe der Haltestelle „Speldorf Betriebshof". Die Frau befuhr den Fußgängerüberweg an der Haltestelle, als der Straßenbahnfahrer sie bemerkte. Trotz sofortiger Bremsung und Klingeln konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Pedelec-Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls behandelt. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang, so die Behörde.

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