© Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services
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Mülheim: Sternsinger sammeln über 48.000 Euro
Die Sternsinger in Mülheim haben zu Jahresbeginn 48.312 Euro für Kinder in Not gesammelt. Das sind fast 3.700 Euro mehr als im Vorjahr. Die Bilanz hat jetzt das Bistum Essen gezogen. Veröffentlicht wurde die Bilanz jetzt, weil der Stichtag der Sternsingeraktion Ende Juli war.
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Wie das Kindermissionswerk mitgeteilt hat, gehört Oberhausen damit zu einem starken Ergebnis im Bistum Essen. Dort kamen insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro zusammen. Das sind gut 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut Kindermissionswerk waren auch mehr Gruppen bei der Aktion dabei als im Vorjahr. Das Geld fließt in Hilfsprojekte für Kinder in Not weltweit, zum Beispiel in den Bereichen Schule, Gesundheit und Ernährung.
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