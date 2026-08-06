Mülheim: Sternsinger sammeln über 48.000 Euro

Wie das Kindermissionswerk mitgeteilt hat, gehört Oberhausen damit zu einem starken Ergebnis im Bistum Essen. Dort kamen insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro zusammen. Das sind gut 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut Kindermissionswerk waren auch mehr Gruppen bei der Aktion dabei als im Vorjahr. Das Geld fließt in Hilfsprojekte für Kinder in Not weltweit, zum Beispiel in den Bereichen Schule, Gesundheit und Ernährung.