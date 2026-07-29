Mülheim: Stadthallen-Arkaden fertig saniert

Rund 1,2 Millionen Euro und anderthalb Jahre Bauzeit waren nötig, um den ältesten Teil der Stadthalle zu retten. Im Mittelpunkt stand die statische Stabilisierung der Säulen – ein Problem, das sich erst im Laufe der Arbeiten in vollem Ausmaß zeigte. Auch die Kellerdecke unter den Arkaden, der Natursteinboden und die Stahl-Glas-Fassade des Carusos wurden erneuert. Zusätzlich wurde eine neue Entwässerung eingebaut, die künftig das Durchfeuchten der Bausubstanz verhindern soll. Das Land NRW unterstützte das Projekt mit 200.000 Euro Fördermitteln. Letzte Restarbeiten laufen noch unterhalb der Arkaden, der endgültige Abschluss der Baustelle ist für August geplant – bis dahin läuft dort eine Videoüberwachung.