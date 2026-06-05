Mülheim: Sportanlage Saarnberg erhält LED-Flutlichtanlage

Die Anlage wurde gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Mülheim, des Mülheimer SportService, des Mülheimer Spielverein 07 e.V. sowie Westenergie AG in Betrieb genommen. Die bisherigen Halogen-Metalldampflampen auf dem Groß- und Kleinspielfeld wurden durch energieeffiziente LED-Scheinwerfer ersetzt. Gleichzeitig wurde die gesamte Beleuchtungstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Die neue Anlage sorgt ab sofort für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung der Sportflächen und senkt zugleich den Energieverbrauch sowie den Wartungsaufwand. Die Stadt Mülheim setzt mit der Umrüstung ihren Kurs zur energetischen Modernisierung städtischer Sportanlagen fort.