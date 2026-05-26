© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services
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Mülheim: Sperrung auf der Mühlenstraße am Samstag
Auf der Mühlenstraße kommt es am Samstag (30.5.) zu Einschränkungen durch Bauarbeiten. Zwischen Heidkamp und Jörgelstraße wird die Fahrbahndecke erneuert. Zwischen 7 und 17 Uhr ist dieser Bereich daher voll gesperrt.
Veröffentlicht: Dienstag, 26.05.2026 03:30
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Die Straße Heidkamp wird zur Sackgasse. Es ist eine Umleitung über die Nordstraße, Aktienstraße und Oberheidstraße eingerichtet. Auch das Parken ist während der Bauzeit nicht möglich. Es sollten die Halteverbote beachtet werden. Die Stadt weist darauf hin, dass es aufgrund der schlecht vorhersehbaren Witterungsbedingungen zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann.
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