Mülheim: Sperrung auf der Mühlenstraße am Samstag

Die Straße Heidkamp wird zur Sackgasse. Es ist eine Umleitung über die Nordstraße, Aktienstraße und Oberheidstraße eingerichtet. Auch das Parken ist während der Bauzeit nicht möglich. Es sollten die Halteverbote beachtet werden. Die Stadt weist darauf hin, dass es aufgrund der schlecht vorhersehbaren Witterungsbedingungen zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann.