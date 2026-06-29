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Mülheim: SommerLeseClub startet im Juli
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Mülheim: SommerLeseClub startet im Juli

Die Stadtbibliothek Mülheim lädt Kinder und Jugendliche wieder zum SommerLeseClub ein. Ab dem 10. Juli kann man sich anmelden – und dann den ganzen Sommer über Stempel sammeln.

Veröffentlicht: Montag, 29.06.2026 03:23

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SommerleseWer mitmacht, bekommt Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und besuchte Veranstaltungen – alleine oder im Team. Mindestens drei Stempel müssen es sein, davon mindestens einer für ein Buch. Das Logbuch – ob analog oder digital – muss bis zum 4. September in der Stadtbibliothek im MedienHaus oder einer der Stadtteilbibliotheken abgegeben werden. Als Abschluss gibt es am 12. September um 15 Uhr eine Preisverleihung mit Verlosung – moderiert von der bekannten Autorin Sabine Zett. Dazu kommen kreative Workshops und Spielaktionen während der gesamten Ferienzeit. Anmelden geht ab dem 10. Juli unter sommerleseclub.de.

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