Mülheim: SommerLeseClub startet im Juli

SommerleseWer mitmacht, bekommt Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und besuchte Veranstaltungen – alleine oder im Team. Mindestens drei Stempel müssen es sein, davon mindestens einer für ein Buch. Das Logbuch – ob analog oder digital – muss bis zum 4. September in der Stadtbibliothek im MedienHaus oder einer der Stadtteilbibliotheken abgegeben werden. Als Abschluss gibt es am 12. September um 15 Uhr eine Preisverleihung mit Verlosung – moderiert von der bekannten Autorin Sabine Zett. Dazu kommen kreative Workshops und Spielaktionen während der gesamten Ferienzeit. Anmelden geht ab dem 10. Juli unter sommerleseclub.de.