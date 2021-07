Mülheim: Seniorin wird von Jugendlichem ins Gesicht geschlagen - Täter flüchtet

Auf ihrem Weg zum Friedhof in Speldorf wurde eine Seniorin (deutsch) gestern Nachmittag auf der Tannenstraße von drei entgegen kommenden Jugendlichen angehalten. Sie versperrten ihr den Weg, einer von ihnen trat hervor und pöbelte sie an. Als die Seniorin ihn bat, dies zu unterlassen, schlug er ihr unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Daraufhin rannten die Jugendlichen in Richtung Friedhofstraße weg. Die 74-jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Die Jugendlichen wurden als 14-16 Jahre alt beschrieben. Der Täter trug einen schwarzen Jogginganzug. Die beiden Begleiter waren bunt gekleidet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Tannenstraße/Friedhofstraße gemacht haben, melden sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

