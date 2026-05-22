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Mülheim sammelt letzte Hinweise zum Starkregenrisiko
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Mülheim sammelt letzte Hinweise zum Starkregenrisiko

Habt ihr schon Probleme bei starkem Regen beobachtet? Dann tragt eure Erfahrungen noch bis zum 31. Mai ein.

Veröffentlicht: Freitag, 22.05.2026 09:00

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Auf der Online-Karte der Stadt Mülheim zum Thema Starkregen und Überflutungsrisiko markiert ihr mit ein paar Klicks, wo Straßen überlaufen, Keller volllaufen, Wasser schlecht abfließt oder welche Ecken ihr als besonders gefährdet seht. Das geht schnell und anonym. Eure Meldungen ergänzen die Analysen der Stadt und fließen in die Starkregenkarte ein, die eine Basis für bessere Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ist.

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