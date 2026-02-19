Mülheim: Rund jeder dritte nutzt Wohneigentum selbst

In Mülheim gibt es rund 29.200 Wohneinheiten, die von ihren Eigentümern selbst genutzt werden. Davon sind etwa 40 Prozent Eigentumswohnungen. Die Untersuchung zeigt, dass besonders Menschen zwischen 25 und 40 Jahren Schwierigkeiten haben, Wohneigentum zu erwerben. Ein Einflussfaktor könnte sein, dass diese Altersgruppe nicht wie früher von staatlichen Förderprogrammen wie der Eigenheimzulage und dem Baukindergeld profitiert.





Der BDB fordert von der Bundesregierung eine neue Förderung in Form von direkten Zuschüssen und einem Niedrigzinsprogramm. Damit soll auch Durchschnittsverdienern ermöglicht werden, Wohneigentum zu erwerben. Wohneigentum wird als wichtige Absicherung im Alter hervorgehoben, da steigende Mieten finanzielle Belastungen verursachen können.