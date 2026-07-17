Mülheim: Ruhrbahn fährt in den Sommerferien seltener

In Mülheim betrifft das vor allem die Tram-Linie 102: Sie fährt in den Ferien durchgehend im 15-Minuten-Takt – der dichtere 10-Minuten-Takt zwischen 6:45 und etwa 10 Uhr entfällt. Die sogenannten E-Wagen fahren in den Ferien grundsätzlich nicht – mit zwei Ausnahmen: Der E52 bleibt im Einsatz, soweit er das Fliedner-Werk bedient, und der E11 fährt samstags weiterhin in den Hafen. Aktuelle Verbindungsinfos gibt es wie immer in der Ruhrbahn-App ZÄPP.