Mülheim: RRZ-Umbau soll 8.000 Jobs sichern

Das haben die Betreiber Eurofund Group in einer gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen EY erstellten Studie veröffentlicht. Demnach soll das modernisierte RRZ nach Abschluss der Sanierung jährlich rund 480 Millionen Euro Wertschöpfung für die deutsche Wirtschaft generieren und knapp 8.000 Arbeitsplätze insgesamt sichern. Jeder Euro, der im Zentrum ausgegeben wird, soll laut der Analyse einen wirtschaftlichen Mehrwert von 3,28 Euro schaffen. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen sollen auch Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit deutlich verbessert werden – das Ziel ist Klimaneutralität, so Eurofund. Das 1973 eröffnete Einkaufszentrum zählt aktuell mehr als vier Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr und soll künftig Shopping, Gastronomie, Freizeit und Unterhaltung unter einem Dach vereinen.