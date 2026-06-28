Mülheim: RRZ-Umbau soll 8.000 Jobs sichern
Das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim wird für 180 Millionen Euro zum ersten deutschen „Shopping Resort" umgebaut – und soll der Region laut einer neuen Analyse gewaltige wirtschaftliche Impulse bringen. Allein in Mülheim sollen mehr als 6.200 lokale Arbeitsplätze gesichert werden.
Veröffentlicht: Sonntag, 28.06.2026 06:00
Das haben die Betreiber Eurofund Group in einer gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen EY erstellten Studie veröffentlicht. Demnach soll das modernisierte RRZ nach Abschluss der Sanierung jährlich rund 480 Millionen Euro Wertschöpfung für die deutsche Wirtschaft generieren und knapp 8.000 Arbeitsplätze insgesamt sichern. Jeder Euro, der im Zentrum ausgegeben wird, soll laut der Analyse einen wirtschaftlichen Mehrwert von 3,28 Euro schaffen. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen sollen auch Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit deutlich verbessert werden – das Ziel ist Klimaneutralität, so Eurofund. Das 1973 eröffnete Einkaufszentrum zählt aktuell mehr als vier Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr und soll künftig Shopping, Gastronomie, Freizeit und Unterhaltung unter einem Dach vereinen.