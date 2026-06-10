Mülheim: Rhein-Ruhr Zentrum komplett in einer Hand

Rund 4.800 Quadratmeter Verkaufsfläche wechselten den Besitzer – bislang gehörte dieser Teil des Centers einem anderen Eigentümer. C&A und Deichmann bleiben laut Eurofund als wichtige Ankermieter erhalten.





Für die Kundinnen und Kunden ändert sich damit zunächst nichts – hinter den Kulissen soll die einheitliche Struktur jedoch ein effizienteres Management und schnellere Entscheidungen ermöglichen.





Das RRZ befindet sich seit der Übernahme durch Eurofund und den Finanzpartner Signal Capital im Jahr 2023 in einem umfassenden Umbau- und Neuausrichtungsprozess – geplante Investitionen: rund 180 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Ziel ist es laut Eurofund, das Center zu einem modernen Anlaufpunkt für die gesamte Ruhrregion zu entwickeln.