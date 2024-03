Mülheim: Rennradfahrer fährt auf stehenden LKW auf - 1. Folgemeldung - 52-jähriger Radfahrer verstorben

45479 MH-Broich: Am Samstagmittag (2. März) kollidierte ein 52-jähriger Rennradfahrer auf der Konrad-Adenauer-Brücke mit einem stehenden LKW einer Spezialfirma, die gerade eine Ölspur auf der Fahrbahn beseitigte. Ein Notarzt brachte den schwer verletzten Mülheimer in ein Krankenhaus.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/rennradfahrer-faehrt-auf-stehenden-lkw-auf-zeugen-gesucht

Seit dem vergangenen Wochenende befand sich der verunfallte Radfahrer in einer Klinik in intensivmedizinischer Behandlung. Gestern (6. März) starb der 52-Jährige an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen geführt werden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell