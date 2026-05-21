Mülheim: Rekordspende für Wünschewagen

Rund 360 Läuferinnen und Läufer haben sich im April an dem Benefizlauf beteiligt. Dazu kamen weitere Spenden vor Ort. Besonderheit der Veranstaltung: Für Essen und Getränke gibt es keine festen Preise. Wer eine Wurst, Kuchen oder Waffeln haben möchte, gibt so viel Geld, wie er kann oder möchte. Das Geld ist für Projekte des Wünschewagens gedacht. Der erfüllt schwerkranken Menschen letzte Herzenswünsche, heißt es vom ASB. Die Organisatoren wollen den Lauf auch in Zukunft fortsetzen. Voraussetzung ist laut Werbegemeinschaft, dass die geplanten Arbeiten an der Sportanlage beendet sind.