Mülheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Um 11:30Uhr fuhr der 65-Jährige Mülheimer mit seinem Skoda auf der Bülowstraße in Fahrtrichtung Prinzeß-Luise-Straße, als aus der Einmündung Königsstraße plötzlich zwei Kinder mit ihren Fahrrädern mitten auf die Straße fuhren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann stark bremsen und ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem geparkten VW, welcher wiederum auf einen geparkten Audi geschoben wurde. Alle drei Autos sind nicht mehr fahrbereit. Die Kinder fuhren nach dem Vorfall davon. Beschrieben werden die zwei Kinder wie folgt: Zwei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren, wobei der Jüngere einen blauen Helm getragen haben soll. Sie waren auf für sie viel zu kleinen Fahrrädern, möglicherweise der Marke "Pucky", unterwegs. Nach dem Unfall fuhren die Jungen in Richtung Michaelstraße.

Zeugen werden gebeten, sich per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 zu melden.