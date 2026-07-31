Mülheim: Polizei sucht vermisste Seniorin
Bei der Suche nach einer vermissten Frau ist heute Nacht auch über Mülheimer Stadtgebiet ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Unter anderem in Mintard und Menden-Holthausen hat die Polizei nach einer Frau gesucht, die seit Dienstagabend aus einem Pflegeheim in Essen-Kettwig vermisst wird. Ein Foto der Frau gibt es HIER.
Veröffentlicht: Freitag, 31.07.2026 06:00
Die Seniorin hat am Dienstagabend ihr Pflegeheim in Kettwig verlassen und ist seitdem verschwunden. Laut Polizei leidet die Frau an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs. Sie ist etwa 1,80 Meter groß und hat graue, schulterlange Haare. Besonders auffällig ist ihre rote Brille. Zuletzt trug sie eine helle Weste, eine helle Jeanshose, helle Sportschuhe und eine graue Umhängetasche. Wer die Frau gesehen hat oder weiß, wo sie ist, soll sich sofort über den Notruf 110 bei der Polizei melden.