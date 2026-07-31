Mülheim: Polizei sucht vermisste Seniorin

Die Seniorin hat am Dienstagabend ihr Pflegeheim in Kettwig verlassen und ist seitdem verschwunden. Laut Polizei leidet die Frau an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs. Sie ist etwa 1,80 Meter groß und hat graue, schulterlange Haare. Besonders auffällig ist ihre rote Brille. Zuletzt trug sie eine helle Weste, eine helle Jeanshose, helle Sportschuhe und eine graue Umhängetasche. Wer die Frau gesehen hat oder weiß, wo sie ist, soll sich sofort über den Notruf 110 bei der Polizei melden.