Mülheim: PKW-Fahrer stößt mit Radfahrerin zusammen und flüchtet

Mülheim an der Ruhr: Streit endet in Messerangriff -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45468 Mh.-Altstadt: Verbale Streitigkeiten am Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr gestern Abend (15. Juli) endeten in einem Messerangriff mit mehreren Verletzten.