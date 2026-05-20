Mülheim: Pfingst-Spektakulum auf Schloß Broich

Das Herzstück des Festes sind die täglichen Ritterturniere zu Pferd – in diesem Jahr unter dem Titel „Der Herzstein". Gekämpft wird am Samstag um 15 und 18:30 Uhr, am Pfingstsonntag (24.05.) um 13 und 18 Uhr sowie am Pfingstmontag (25.05.) um 13 und 17 Uhr. Auf dem Mittelaltermarkt gibt es orientalische Gewürze, Schmuck, Stoffe und Holzarbeiten zu entdecken. Abends sorgen Mittelalter-Bands für Stimmung – am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder bis 14 Jahre und 40 Euro für Familien. Geöffnet ist am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr.