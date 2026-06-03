Mülheim: Öffentlichkeitsbeteiligung Parsevalstraße 70

Das Gebäude an der Parsevalstraße 70 soll teilweise zurückgebaut werden, um eine Nutzungsänderung zu erzielen. Die ehemalige Zentrale Unterbringungseinrichtung soll zu einem Wohngebäude mit 70 Wohnungen, 10 Maisonette-Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten umgebaut werden. Die Vorhabenübersicht und Bauantragszeichnungen werden vom 3. bis einschließlich 18. Juni 2026 im Internet unter.





https://www.o-sp.de/muelheim_an_der_ruhr/beteiligung veröffentlicht. Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit der Information und der Stellungnahme im Onlineportal.