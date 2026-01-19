Anzeige
Mülheim: Neues Lufthansa-Patenflugzeug
© Lufthansa
Mülheim hat ein neues Patenflugzeug bei der Lufthansa bekommen. Die moderne Boeing 787-9 - ein Dreamliner - fliegt seit dem 9. Januar unter dem Namen "Mülheim an der Ruhr" weltweit.

Veröffentlicht: Montag, 19.01.2026 13:51

Das Flugzeug wurde am 20. Dezember an Lufthansa ausgeliefert und startete seine ersten Flüge nach München. Danach ging es nach Rio de Janeiro und Mumbai. Erst heute Morgen (19.1.) ist es aus Indien kommend in Frankfurt gelandet. Morgen früh soll es wieder nach Mumbai gehen. Die Boeing bietet Platz für 296 Passagiere und verbraucht 25 Prozent weniger Treibstoff als vergleichbare Maschinen. Die Reichweite liegt bei gut 14.000 Kilometern. Seit 1971 trägt ein Lufthansa-Flugzeug den Namen Mülheim - es ist bereits das vierte Patenflugzeug. Der Name steht gut sichtbar neben der vorderen Eingangstür.

