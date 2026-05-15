Mülheim: Neues Fahrrad-Parkhaus eröffnet

72 Stellplätze stehen im neuen Parkhaus bereit – dazu 27 Schließfächer, in denen E-Bike-Akkus kostenlos geladen werden können. Wer also mit dem Pedelec zur Hochschule fährt, muss sich keine Sorgen mehr um einen leeren Akku am Ende eines langen Unitages machen. Die HRW sieht das Parkhaus als weiteren Schritt hin zu nachhaltigerer Mobilität auf dem Campus, so die Hochschule. Bisher gab es bereits andere Radinfrastruktur am Standort – das Parkhaus ergänzt das Angebot nun um sichere, überdachte Stellflächen. Für alle, die bislang noch nicht mit dem Rad zur HRW gefahren sind, könnte das ein guter Anlass sein, es auszuprobieren.