Mülheim: Neuer Selbstbehauptungskurs - Anmeldung möglich

Der Kurs findet in der Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße 100 – direkt an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen – statt und richtet sich an Mädchen aus beiden Städten. Auf dem Programm stehen Körpersprache, selbstbewusstes Auftreten und einfache Abwehrtechniken. Das Ziel: mehr Selbstvertrauen im Alltag. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Anmeldeformulare gibt es per Mail an info@psv-mh.de.