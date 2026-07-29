© Walter Fischer / FUNKE Foto Services
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Selbstbehauptungskurs (Symbolfoto)
Mülheim: Neuer Selbstbehauptungskurs - Anmeldung möglich
Der Polizeisportverein Mülheim bietet am Samstag (08.08.) einen Selbstbehauptungskurs speziell für Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren an. Von 10 bis 15 Uhr lernen sie, Gefahren zu erkennen und sich zu wehren.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 12:00
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Der Kurs findet in der Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße 100 – direkt an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen – statt und richtet sich an Mädchen aus beiden Städten. Auf dem Programm stehen Körpersprache, selbstbewusstes Auftreten und einfache Abwehrtechniken. Das Ziel: mehr Selbstvertrauen im Alltag. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Anmeldeformulare gibt es per Mail an info@psv-mh.de.
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