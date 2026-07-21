Mülheim: Neuer inklusiver Spielplatz geöffnet

Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert – rund 80 Prozent davon aus Städtebaufördergeldern, der Rest aus städtischen Mitteln und Spenden. Der Spielplatz ist Teil der Vorbereitungen auf die Internationale Gartenausstellung IGA 2027. Bei der Planung waren Kinder, Bürgerinnen und Bürger sowie Fachleute von Anfang an eingebunden – damit der Platz wirklich für alle funktioniert. Großzügige Aufenthaltsbereiche laden auch Eltern und Begleitpersonen zum Bleiben ein. Die offizielle Einweihungsfeier findet erst nach den Sommerferien statt: Am 24. September wird der Spielplatz gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und dem Verein Rolli Rockers Sprösslinge feierlich eröffnet. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann den Spielplatz aber schon jetzt besuchen.