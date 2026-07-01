Mülheim: Neue Fernwärmeleitung in Saarn

Die Bauarbeiten finden im Bereich der Hausnummer 17 statt und laufen in zwei Abschnitten. Für die Dauer der Maßnahme ist der Parkstreifen in diesem Bereich gesperrt. Wer dort regelmäßig parkt, muss sich also für einige Wochen eine Alternative suchen. Die Friedrich-Freye-Straße ist übrigens nach dem ersten Mülheimer Stadtkämmerer nach dem Zweiten Weltkrieg benannt – nach ihm ist auch eines der Fahrgastschiffe der Weißen Flotte auf der Ruhr benannt.