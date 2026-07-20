Mülheim: Neue Baustellen zum Ferienstart
In Mintard starten heute (20.7.) Bauarbeiten auf der August-Thyssen-Straße. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beginnt mit einer umfangreichen Sanierung des Straßenbelags. Deshalb wird die August-Thyssen-Straße zwischen der Straße Am Stoot und Essener Straße vollgesperrt.
Veröffentlicht: Montag, 20.07.2026 03:23
Die Sperrung gilt voraussichtlich bis einschließlich Samstag. Die Ruhrbahn leitet in dieser Zeit die Buslinie 134 um. Die Busse fahren nur noch bis zur Haltestelle Am Biestenkamp – der Abschnitt bis zum Kettwiger Markt entfällt in beiden Richtungen. Zahlreiche Haltestellen fallen dabei ersatzlos weg – darunter Schloss Hugenpoet, Kettwig vor der Brücke, Kettwiger Markt und weitere Haltestellen in Richtung HafenCenter.
Fünf Monate: Sauerbruchstraße wird zum Engpass
Ebenfalls ab heute (20.07.) beginnen in der Sauerbruchstraße Nahe des Kluse Parks umfangreiche Kanalarbeiten – für voraussichtlich fünf Monate. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hausnummer 17 und der Oberen Saarlandstraße. Die Baustelle wandert abschnittsweise durch die Straße – in den jeweiligen Bauabschnitten wird die Sauerbruchstraße voll gesperrt, Umleitungen führen über Nebenstraßen. Auftraggeber ist die medl.