Mülheim: Neue Baustellen zum Ferienstart

Die Sperrung gilt voraussichtlich bis einschließlich Samstag. Die Ruhrbahn leitet in dieser Zeit die Buslinie 134 um. Die Busse fahren nur noch bis zur Haltestelle Am Biestenkamp – der Abschnitt bis zum Kettwiger Markt entfällt in beiden Richtungen. Zahlreiche Haltestellen fallen dabei ersatzlos weg – darunter Schloss Hugenpoet, Kettwig vor der Brücke, Kettwiger Markt und weitere Haltestellen in Richtung HafenCenter.