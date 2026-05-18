Mülheim: NE9 fährt vier Wochen lang einen Umweg

Dort baut die medl GmbH das Fernwärmenetz aus, weshalb die Straße seit Montag, 10 Uhr, komplett dicht ist. Fahrgäste des NE9 müssen sich auf eine wichtige Änderung einstellen: Die Haltestelle Goetheplatz fällt in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos weg – wer dort normalerweise ein- oder aussteigt, muss einen anderen Weg einplanen. Die Haltestelle Aktienstraße in Richtung Duisburg wird auf den Tram-Steig 4 verlegt. Aktuelle Informationen zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn. Die Umleitung gilt laut Ruhrbahn für rund vier Wochen.