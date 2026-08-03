Mülheim: MüGa-Park gesperrt - Festival braucht Platz

Das zweitägige Musikfestival der MST steigt am Freitag (07.08.) und Samstag (08.08.): Freitag gibt es elektronische Musik mit Headliner Topic sowie Lari Luke, YouNotUs und weiteren Acts. Samstag folgt Country-Rock mit The BossHoss im Rahmen der „Back To The Boots"-Summertour sowie „Schlagerbilly" mit Rebel Tell. Ab Dienstag (11.08.) ist der MüGa-Park laut MST wieder vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich – inklusive Spielplatz und Radweg.