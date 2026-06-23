Mülheim macht mit: „Kommunen am Limit"

Was bedeutet das konkret für Mülheimerinnen und Mülheimer? Weniger Geld für Schulen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Sportangebote und den Nahverkehr – kurz: für fast alles, was das Leben in der Stadt ausmacht, so die Stadt. Hauptursache der Misere seien laut Mülheims Oberbürgermeister steigende Sozialausgaben, die Bund und Länder den Kommunen auferlegen – ohne ausreichend dafür zu zahlen. Drei kommunale Spitzenverbände fordern deshalb gemeinsam: Wer Aufgaben an Städte überträgt, muss sie auch vollständig finanzieren. Außerdem soll das Defizit durch eine Soforthilfe und höhere Steueranteile für die Kommunen beseitigt werden. Mülheim steht mit diesem Problem nicht allein – bundesweit sind Städte, Landkreise und Gemeinden betroffen.