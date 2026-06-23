Mülheim macht mit: „Kommunen am Limit"
Die Stadt Mülheim hat sich an einem bundesweiten Aktionstag beteiligt, der auf die dramatische Finanzkrise der Städte und Gemeinden aufmerksam machen soll. Das kommunale Defizit in Deutschland lag 2025 bei einem historischen Höchststand von rund 30 Milliarden Euro.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.06.2026 12:00
Was bedeutet das konkret für Mülheimerinnen und Mülheimer? Weniger Geld für Schulen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Sportangebote und den Nahverkehr – kurz: für fast alles, was das Leben in der Stadt ausmacht, so die Stadt. Hauptursache der Misere seien laut Mülheims Oberbürgermeister steigende Sozialausgaben, die Bund und Länder den Kommunen auferlegen – ohne ausreichend dafür zu zahlen. Drei kommunale Spitzenverbände fordern deshalb gemeinsam: Wer Aufgaben an Städte überträgt, muss sie auch vollständig finanzieren. Außerdem soll das Defizit durch eine Soforthilfe und höhere Steueranteile für die Kommunen beseitigt werden. Mülheim steht mit diesem Problem nicht allein – bundesweit sind Städte, Landkreise und Gemeinden betroffen.