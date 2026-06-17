Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ein Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
© VRD/Fotolia.com
Ein Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
Teilen:

Mülheim: LKW prallt gegen Baum

Auf der Mintarder Straße in Mülheim mussten Autofahrer gestern über Stunden Umwege fahren. Grund war ein schwerer Lkw-Unfall. Das hat uns die Polizei jetzt auf Nachfrage gesagt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.06.2026 06:00

Anzeige

Gegen 9.20 Uhr war ein Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Mintarder Straße musste zwischen der Ruhrtalbrücke und der Landsberger Straße voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde laut einem Sprecher leicht verletzt. Der Sachschaden war groß, und die Bergung des Lasters gestaltete sich aufwendig. Die Mintarder Straße konnte erst gegen 16.40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Anzeige
Anzeige
Anzeige