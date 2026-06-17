Mülheim: LKW prallt gegen Baum

Gegen 9.20 Uhr war ein Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Mintarder Straße musste zwischen der Ruhrtalbrücke und der Landsberger Straße voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde laut einem Sprecher leicht verletzt. Der Sachschaden war groß, und die Bergung des Lasters gestaltete sich aufwendig. Die Mintarder Straße konnte erst gegen 16.40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.