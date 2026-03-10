Mülheim: LKW-Auflieger mit mehreren Tonnen Zink entwendet - Zeugen gesucht

45481 MH-Saarn: Am vergangenen Wochenende (7. - 9. März) entwendeten Unbekannten einen geparkten LKW-Auflieger, der mehrere Tonnen Zink geladen hatte. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Am Freitagnachmittag parkte ein Mülheimer den LKW einer Spedition am Fahrbahnrand der Solinger Straße. Der Auflieger hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere Tonnen Zink in einem fünf- bis sechsstelligen Warenwert geladen.
Als der Fahrer am Montagmorgen gegen 5:10 Uhr zu dem Gespann zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den gesamten Auflieger entwendet hatten. Hierzu mussten sie den Auflieger von der Zugmaschine trennen und die Bremsen lösen. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Gespann durch einen Zeugen letztmalig am Samstagabend gegen 19 Uhr gesehen worden war.
Der entwendete Anhänger hat eine grüne Plane mit weißer Aufschrift und einem runden Firmenlogo. Außerdem sind an ihm belgische Kennzeichen angebracht.
Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Aufliegers geben können.
Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 41 der Polizei Essen auf./Wrk
