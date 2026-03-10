Mülheim: LKW-Auflieger mit mehreren Tonnen Zink entwendet - Zeugen gesucht

Als der Fahrer am Montagmorgen gegen 5:10 Uhr zu dem Gespann zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den gesamten Auflieger entwendet hatten. Hierzu mussten sie den Auflieger von der Zugmaschine trennen und die Bremsen lösen. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Gespann durch einen Zeugen letztmalig am Samstagabend gegen 19 Uhr gesehen worden war.