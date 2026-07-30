Mülheim: Klinik wappnet sich gegen Hitze

Das EKM setzt nach eigenen Angaben vermehrt mobile Klimageräte ein. Außerdem gibt es für Patienten und Mitarbeitende aktuell besonders viel Trinkwasser. Patienten bekommen dort auch kalte Wickel und Kühlakkus angeboten. Für das Personal soll es für heiße Tage bald eine leichtere Dienstkleidung geben. Die Anschaffung solcher Kleidung ist in Planung, hat uns eine Sprecherin gesagt.