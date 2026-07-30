© Martin Möller / Funke Foto Services
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Mülheim: Klinik wappnet sich gegen Hitze
Die aktuelle Hitzewelle ist besonders für Krankenhäuser eine besondere Herausforderung. Unter anderem das Evangelische Krankenhaus Mülheim ergreift zusätzliche Maßnahmen, um Patienten und Personal zu schützen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 30.07.2026 07:50
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Das EKM setzt nach eigenen Angaben vermehrt mobile Klimageräte ein. Außerdem gibt es für Patienten und Mitarbeitende aktuell besonders viel Trinkwasser. Patienten bekommen dort auch kalte Wickel und Kühlakkus angeboten. Für das Personal soll es für heiße Tage bald eine leichtere Dienstkleidung geben. Die Anschaffung solcher Kleidung ist in Planung, hat uns eine Sprecherin gesagt.
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