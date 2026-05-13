Mülheim: Kein Public Viewing in der Westenergie-Sporthalle

Der Veranstalter hat seine Pläne zurückgezogen – nach intensiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Hauptgrund sind offene Fragen rund um die FIFA-Lizenz: Ob eine solche Genehmigung noch rechtzeitig erteilt werden könnte, ist laut Veranstalter unklar. Dazu kommen wirtschaftliche Risiken und die knappe Zeit, die für Organisation und Werbung geblieben wäre. Die Stadt hatte dem Veranstalter grundsätzlich grünes Licht für die Halle gegeben – doch ohne Lizenz und mit zu viel Unsicherheit war das Projekt nicht zu stemmen. Andere Anträge für Public Viewing zur WM 2026 liegen der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben derzeit nicht vor.