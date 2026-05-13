Mülheim: jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gegen kurz nach 12 Uhr kehrte die 58-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn und seiner Frau nach Hause zurück – und kam dabei den drei Einbrechern direkt entgegen. Der Sohn reagierte schnell und hielt die drei fest, bis die Polizei eintraf. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 13-Jährigen, eine 15-Jährige und eine 16-Jährige, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten stellten mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei dem Jugendamt übergeben – ermittelt wird jetzt wegen Einbruchs und schwerem Bandendiebstahl, so die Polizei.