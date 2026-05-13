Mülheim: jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt
In der Mülheimer Gartenstraße in Eppinghofen hat eine Wohnungsinhaberin am Dienstag (12.05.) gleich drei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Ihr Sohn hielt das Trio bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Veröffentlicht: Mittwoch, 13.05.2026 14:15
Gegen kurz nach 12 Uhr kehrte die 58-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn und seiner Frau nach Hause zurück – und kam dabei den drei Einbrechern direkt entgegen. Der Sohn reagierte schnell und hielt die drei fest, bis die Polizei eintraf. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 13-Jährigen, eine 15-Jährige und eine 16-Jährige, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten stellten mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei dem Jugendamt übergeben – ermittelt wird jetzt wegen Einbruchs und schwerem Bandendiebstahl, so die Polizei.