Mülheim ist Deutschlands Wohnmobil-Hauptstadt

Insgesamt 17 Wohnmobilhändler sind in Mülheim ansässig – mehr als in jeder anderen deutschen Stadt im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Zum Vergleich: Der bundesweite Bestand an Wohnmobilen hat sich seit 2017 mehr als verdoppelt und liegt inzwischen bei über einer Million Fahrzeugen. Laut Branchenanalyst Listflix, der das Ranking erstellt hat, spielt dabei nicht nur die lokale Nachfrage eine Rolle – auch die gute Erreichbarkeit und das große regionale Einzugsgebiet Mülheims könnten die hohe Händlerdichte erklären. Bemerkenswert: Sechs der zehn Städte mit der höchsten Wohnmobil-Händlerdichte liegen in NRW.